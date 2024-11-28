TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 27. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 28. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...
KARA AĞAÇ DESTANI 28. bölüm fragmanı izle
KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer'in fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası Ömer ve Celal Ağa'nın karşı karşıya gelmesi, Sultan'ı zorlu bir tercih yapmaya iter. Sultan ya Celal Ağa'nın masum olduğuna inanıp ona destek olacak ya da Ömer gibi onu suçlayacaktır. Bu ikilem sadece onların değil tüm Kara Ağaç halkının kaderini etkileyecek.
Gerilim giderek tırmanırken Celal Ağa, geçmişteki hesaplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalır. Sultan ve Ömer'in bu yüzleşmede oynayacakları rol, olayların seyrini belirleyecektir. Kara Ağaç'ta dengeleri değiştirecek bu bölüm, izleyicilere aksiyon ve dram dolu anlar yaşatacak.