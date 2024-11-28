Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 27. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 27. bölüm linki haberimizde...

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 27. bölüm izle aramaları hız kazanırken 27. bölüm izleme linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası Ömer ve Celal Ağa'nın karşı karşıya gelmesi, Sultan'ı zorlu bir tercih yapmaya iter. Sultan ya Celal Ağa'nın masum olduğuna inanıp ona destek olacak ya da Ömer gibi onu suçlayacaktır. Bu ikilem sadece onların değil tüm Kara Ağaç halkının kaderini etkileyecek.

Gerilim giderek tırmanırken Celal Ağa, geçmişteki hesaplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalır. Sultan ve Ömer'in bu yüzleşmede oynayacakları rol, olayların seyrini belirleyecektir. Kara Ağaç'ta dengeleri değiştirecek bu bölüm, izleyicilere aksiyon ve dram dolu anlar yaşatacak.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

Emre Kıvılcım

Meltem Akçöl

Olgun Şimşek

Özlem Conker

Arman Uslu

Merih Öztürk