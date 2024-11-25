Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 6. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...
KALPAZAN 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KALPAZAN 6. BÖLÜMDE NE OLACAK?
Adem, Canan'ın keisn olarak ayrılmak istemesi ve Canan'ın Sinan'ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasını kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.
Bayram'ın emniyete götürülmesi ile Bayram'ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe'nin bu operasyonu yürütmesi Fuat'la karşı karşıya gelmesine neden olur.
KALPAZAN OYUNCULARI
- Timuçin Esen
- Çağlar Ertuğrul
- Şükran Ovalı
- Deniz Baysal
- Sarp Akkaya
- Deniz Hamzaoğlu
- İlker Kızmaz
- Ali Seçkiner Alıcı
- Osman Alkaş
- Sinan Arslan
- Aslı İçözü
- Güler Göksun
- Çağla Naz Kargı
- İlker Yağız Selçuk