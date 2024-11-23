Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar ve jüri, izleyicilere yine lezzet dolu bir bölüm sunuyor. Arabaşı (Arap aşı) çorbası ve hamurunu en lezzetli yapana kaşık atıldı. Peki Masterchef kimin tabağına kaşık atıldı 23 Kasım? İşte Masterchef ödül oyunu kazananı...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. Bu bölümün yemeği arabaşı olurken yarışmacılar, en iyi tabağı çıkartabilmek için birbirleriyle yarıştı. Öte yandan yarışmacılardan birinin tabağına kaşık atılan programda, kaşığı kimin hak ettiği seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef kime kaşık atıldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 16 Kasım Cumartesi gününün ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAŞIK ALDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam fark yaratan lezzete kaşık atıldı. Şeflerin övmeye doyamadığı tabakta tüm tatların yerinde olduğu ve eksik veya fazla hiçbir malzemenin kullanılmadığı belirtilirkenkaşığı alan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.