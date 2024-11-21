TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 26. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 27. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...
KARA AĞAÇ DESTANI 27. bölüm fragmanı izle
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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Celal'in oyunu karşısında hayal kırıklığı yaşayan Ömer, üstüne bir de Sultan'ın onun yanında yer almasıyla kendini güçsüz hisseder. Bu halden onu çıkaran Gülnaz'ın desteği olur. Gülnaz, Ömer'e yeniden hayallerini hatırlatır ve Ömer, Kara Ağaç'a bir yenilik olarak fabrika kurmayı kafasına koyar. Bunun için Kara Ağaç Üreticiler Birliği seçiminde aday olarak seçilmesi ve üreticilerin desteğini alması gerekmektedir. Karşısında ise Celal ve Sultan vardır!