Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 23. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 23. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 23. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 23. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Fethe, şehadet arzusu ile yola çıkan Mehmed muvaffak olabilecek mi? Kurmaylarının hepsi fethe giden yolda aynı fikirde kalabilecek mi? Harpten ziyade askeri taktikler savaştığı bu kutlu yolda Mehmed'in hem vüzerasına hem de fetih de en güçlü silahı olan yeniçerilere karşı politikası nasıl şekillenecek?

Hamza'nın yaralanması sonrasında Malkoçoğlu obasında nasıl sesler yükselecek? Bu durum neticesinde Rumeli Beylerbeyliği ne olacak? Bu süreçte Çandarlı'nın ya da Zağanos Paşa'nın hamleleri ne olacak?

Namlı kâfir Guistiniani, şehirde bulunan; Mehmed'in casusu Mustafa'dan şüphelense de bunu ispatlayacak gerekçeyi İmparator Konstantinos'a sunabilecek mi? Anna ile romantik yakınlaşmaları olan Guistiniani'nin üzerindeki diğer göz olan Nadia, aşkı için babasını yok saymasına değecek bir karşılığı Guistiniani'den görebilecek mi?

Notaras'ın kardinal cinayeti sonrası içine düştüğü durumdan adil bir şekilde kurtulabilecek mi? Ona bu konuda kim yardım edecek? Öten yandan tahta hakkı olduğunu düşünen ve çocuğunun ölüm acısını yaşayan Demetrios kimin tarafını seçecek ve siyasetini kimden yana kullanacak?

Mehmed'in yolda olan ve en çok güvendiği silahı şahi topu güvenli bir şekilde Osmanlı karargahına gelecek, Bizans kanadında ise büyük zahmetler sonrası şehre getirilen Grejuva ustası Konstantinos'a istediğini verebilecek mi?

İç çekişmelerin yavaş yavaş kendini gösterdiği yeniçeriler arasında Kurtçu'yu bekleyen sürpriz ne olacak?