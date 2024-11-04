Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan ilk bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 4. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

KALPAZAN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Mesut'un kazayla ölümü Adem'i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir. Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir. Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner. Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe'ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe'nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır. İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.

KALPAZAN OYUNCULARI