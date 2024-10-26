TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 151. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 151. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 151. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 151. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 151. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları Ramot için şevkle çalışmaya devam eder. Son hazırlıkları yaptıktan sonra kasabalıya sunmaya karar verirler. Ramot çalışacak mıdır?

Kenan, hastasını kaybetmenin acısıyla depresyona girer. Doktorluk mesleğiyle ilgili beklenmedik bir karar alır. Kenan ne yapacaktır?

Erkan, evlilik için para biriktirmektedir. Cemile'nin halı işinde yardım etmeye başlar. Sipariş verilen halıların başına neler gelecektir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 151. bölüm fragmanı izle