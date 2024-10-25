Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 81. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 81. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 81. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran, büyük bir felaketin kıyısından döner. Ferit, bu sefer işini şansa bırakmamaya ve Seyran'ın güvenliğini garanti altına almaya kararlıdır. Ferit'in bu kararı sonucunda Seyran, kendini hiç beklemediği fakat alışık olduğu bir yerde bulur. Hem Ferit hem de Seyran için duygularıyla başa çıkmak gittikçe güçleşirken, dışarıdaki tehlike an ve an yaklaşmaktadır. Bu tehlike herkesi birlik olmaya iterken, yalının kapısı sürpriz bir isim tarafından çalınacak ve tüm dengeleri değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI 81. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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