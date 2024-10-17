Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 79. bölümü ekranlara geldi Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 79. bölümü 18 Ekim Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 79. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın geçmiş duygularından kopamaması yüzünden Sinan ile olan ilişkisi yokuş aşağı giderken, Ferit ise Diyar ile olan geleceğini kurmanın hazırlıkları içindedir. Orhan, kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulurken, Abidin ise Korhanlardan intikamını almak üzere gözünü karartmıştır. Bu durum, Suna ve Seyran arasındaki ipleri gererken, Esme aldığı haberle şok olur. Diyar ile ilişkisinde evlilik baskısıyla dört bir taraftan köşeye sıkışmış hisseden Ferit, geçmişi ve geleceği arasında bir karar vermek üzere bir yol ayrımına gelir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE 🎬

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