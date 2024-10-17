TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 22. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 21. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 22. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 22. bölüm fragmanı izle

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in, Sultan'ı düğünden kaçırmasıyla Kara Ağaç'ta yer yerinden oynar. Bir yanda Celal Ağa, diğer yanda jandarma Ömer'i aramaktadır. Bütün engelleri aşıp kaçmayı başaran Ömer ve Sultan yeni bir kararın eşiğindedir. Sultan, Ömer'e teslim olmasını söylese de Ömer bunu kabul etmez.

Celal Ağa, Ömer'i saklandığı yerden çıkartmak için Raziye'yi alıkoyar. Bunu haber alan Ömer, Raziye'yi kurtarmak için harekete geçer. Ömer, Raziye'yi kurtarabilecek midir?

Konakta Ömer ve Sultan'ın yakalanmaması için gizlice yardım eden Asiye ve Zeynep'i nasıl bir kader beklemektedir?