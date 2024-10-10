TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 21. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 20. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 21. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 21. bölüm fragmanı izle

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkemede Ömer'e idam kararı çıkması için çalışan Celal Ağa istediğini almıştır. Artık Ömer'in ipleri tamamen elindedir. İdam kararının müebbet hapis cezasına çevrilmesi yalnız elindeki belgelerle mümkündür. Sultan her şeyi göze alır ve Celal Ağa'yla anlaşma yaparak teklifini kabul eder. Kadri ve Sultan'ın düğünü yapılacaktır.

Diğer tarafta ise bu haberi alan Ömer çılgına döner. Alaz Ahmet'ten kendisini hapisten kaçırmasını ister. Ömer tüm zorlukları atlatıp düğün gününe kadar hapishaneden kaçmayı başarabilecek midir?