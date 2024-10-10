Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...
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GÖNÜL DAĞI 149. bölüm fragmanı izle
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Taner eski motivasyonuna geri döner. Amcaoğullarını toplayarak düşündüğü yeni icad fikrinden bahseder. Amcaoğulları hangi icadı yapmaya çalışacaktır?
Asuman, hayallerini gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştır. Müzik programında sunuculuk yapacaktır. Program sırasında Asuman neler yaşayacaktır?
Ciritçi Abdullah, Hüseyin'le birlikte İrfan'ı ziyarete gider. İrfan ailesiyle birlikte Almanya'ya geri dönmeye karar vermiştir. İrfan tekrar gurbete gidebilecek midir?
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GÖNÜL DAĞI 149. bölüm fragmanı izle