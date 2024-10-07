MasterChef'in 7 Ekim 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MasterChef yeni sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 7 Ekim 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak Kaptanlar belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.