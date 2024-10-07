MasterChef yeni sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 7 Ekim 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak Kaptanlar belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.