MasterChef elenen isim 6 Ekim 2024 - MasterChef'te kim elendi?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 6 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2024- 15:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024- 15:20