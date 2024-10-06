MasterChef yeni sezonun yeni haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 6 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF 6 EKİM 2024 KİM ELENDİ?
MasterChef'in 6 Ekim Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.