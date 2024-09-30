Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen takipçileri "Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 3. bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...
KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KARADUT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.
Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.
KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şükrü Özyıldız
İrem Helvacıoğlu
Aslı İnandık
Burak Dakak
Selin Türkmen
Ebrar Karabakan
Onur Gürçay
Naz Elmas
Rami Narin
Elif Nur Kerkük
Yaşar Aydınlıoğlu
İpek Ayaz Kortunç
Engin Şenkan