29 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? - MasterChef'te bu hafta elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun ikinci haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 29 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 29 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 29 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 29 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 29 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. İlk turda Erzincan tulum peyniri ile en yaratıcı yemeği yapan isimler potadan kurtulacak. Bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.