MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 29 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 29 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF 29 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?
MasterChef'in 29 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. İlk turda Erzincan tulum peyniri ile en yaratıcı yemeği yapan isimler potadan kurtulacak. Bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.