MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? - 26 Eylül Perşembe 2024

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ise takımlar ödül için yarıştı. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk ödül oyunu ise 26 Eylül Perşembe akşamı oynandı. Kılıç balığından en iyi yemeği yapmaya çalışan takımlardan biri ödülü kazandı. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 26 Eylül 2024 tarihli bölümünde sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Mehmet Şef yarışmacılara kılıç balığının nasıl parçalara ayrılması gerektiğini gösterdi ve yarışmacılardan kılıç balığından yemek yapmaları istendi. Ödül oyunu kazananı MAVİ TAKIM oldu.