Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 16. bölümü ile ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 16. bölümü izleme linki haberimizde...

Taş Kağıt Makas her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına geçiyor. Kanal D'de yayınlanan diziye bu sezonda yeni karakterler de dahil oldu. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yeni bölümüne dair "Taş Kağıt Makas 16. yeni bölüm izle full kesintisiz, Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle" sorguları hız kazandı. Detayları sizler için derledik.

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM ÖZETİ

İnandığı değerlerin peşinden giden Umut, hayatındaki en büyük acılardan birini yaşar. Adalet için girdiği savaşta, doğmamış bebeğini kaybeder. Hem kızına bunu yapanların peşine düşüp, hem de katillerin kurduğu sistemi açığa çıkarmak zorundadır. Bir ipucu, Umut'u kara düzenine doğru adım adım götürür.

Adem'in hayatına girmesiyle her şeyi alt üst olan Harun, bu sır dolu hikayedeki karanlık yerleri aydınlatmak ister. Harun, aklındaki tüm endişeleri gidermeye çalışırken, en büyük destekçisi Güneş olacaktır. Ama Umut'tan sakladığı gerçekler, gittikçe üzerindeki baskıyı arttırır. Adem'in tanık yapılması, hayatının tehlikeye girmesi demektir. Harun, bir çıkış yolu arar.

Kara para davasında kilit tanığın ortadan kaybolması, Fecir ve Marko cephesine geçici bir zafer yaşatır. Ancak Adem'in hala ortada olmaması, Marko için büyük tehdittir. Yeni bir işin peşinde koşarken, Adem'i aramayı sürdürürler.

Umut, hayatını ortaya koyduğu bu davada, sanıkları mahkemeye çıkarmak için tüm gücüyle saldırmaya devam eder. İkinci duruşma yaklaşırken, gerçek suçlular o mahkemeye çıkacak mıdır?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI