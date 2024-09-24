TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 16. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 17. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantiniyye kuşatması önündeki birçok engeli ortadan kaldıran Mehmed, büyük sefer için gün saymaktadır. Bütün vezirlerini ve reayayı bu uğurda bir çarpan yüreklerle birleştirmiştir. Kuşatma için birçok askeri unsurun yanında donanmasını da güçlendiren Mehmed, donanmayı Baltaoğlu'na teslim etmiştir. Ancak Baltaoğlu'nun çözmesi gereken bir mesele vardır. O da yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı kardeşi, Konsül kadırgalarının başındaki amiral Rizzo'yla kavuşmaktır.

Rizzo, birçok kapıyı açacak bir anahtardır. Çandarlı bunu bildiği için bir oyunla Rizzo'yu Osmanlı'ya minnettar hale getirir. Mehmed de kuşatma öncesi en büyük planını Rizzo üzerine kurar. Rizzo, minnettarlığının karşılığı olarak Mehmed'e yardım edecek mi? Hayati önem taşıyan bu vazifeyi kabul edecek mi?

Kuşatma hazırlıkları Harem'de devam etmektedir. Mara, Bahar ve Gülşah başta olmaz üzere, Harem'deki hatunlar kuşatma için çalışmaktadır. Bir yandan bu gayretler sürerken diğer yandan doğum heyecanı yaşanır. Gülşah'ın karnı burnundadır. Yakın zamanda bir çocuk dünyaya getirecektir. Doğacak çocuk erkek mi kız mı olacaktır? Merakla beklenmektedir. Bu Harem'deki tüm dengeleri değiştirecek bir hadisedir.

Bizans'ta ise Osmanlı korkusu, gitgide daha da hissedilmekte, bunu dair önlemler alınmakta ve çareler aranmaktadır. Konstantinos, yalnız başına kalmış ve doğru kararlar alamamaktadır. Bu durum, üstadı Plethon tarafından fark edilerek Konstantinos'a Notaras'ı geri çağırması için sert bir dille tavsiye verilmiştir. Konstantinos, Notaras'ı geri çağıracak mı? Notaras, bütün olanlara rağmen geri dönecek mi? Bu durum Bizans'ta taşları nasıl oynatacak?