TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 113. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 113. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 113. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 113. bölüm fragmanı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 113. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 113. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat'ın yeni sezonunda Yüzbaşı Altay düşmana kök söktürmeye geliyor. Neslihan verdiği kayıplara rağmen görevinin başında dimdik duruyor ve vatanı için gözünü kırpmadan mücadele edi. Korkut ise eski hayatından tamamen kopup kendisini tehlikenin pençesinde bulur.

Büyük sınavlarla burun buruna gelen Neslihan ile Yüzbaşı Altay'ın yollarının kesişmesi Teşkilat'ta yeni bir dönemin başlangıcı olur.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 113. bölüm fragmanı izle