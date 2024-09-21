Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 16. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 16. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 16. bölüm full izleme linki haberimizde...

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YALAN 16. BÖLÜM KONUSU

Melike ve Berrin, Yusuf'un evinde Duru'yu bulurlar fakat Duru'nun içi soğumamıştır ve Melike'ye öfke kusar. Melike bunun üzerine kendini hemen aklaması gerektiğini anlar ve bu yolda önemli bir ipucu yakalar. Melike yakaladığı ipucuyla adliyeye gidecekken Yaman'ın verdiği müjdeli haber onu bir kez daha sevindirir. Melike'nin Kenan cinayetiyle ilgili bulduğu ipucu Yaman'la aralarında bir yakınlık doğmasına da neden olur. Bu sırada gelişmeleri öğrenen Hülya panikler ve Hazal'ı müdahale etmesi için kışkırtır. Aynı sabah Kadir, Seher'le ne olduğuna dair aklındaki soru işaretleriyle uyanır fakat Seher halinden memnundur.

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Yaman, Aksoylara gelip Haluk cinayetiyle ilgili Melike'nin lehine olan son gelişmeyi haber verir. Duru'nun gözünde değişen bir şey yoktur; bu durum Hazal'ın canına tak eder, Tuna'ya Duru'yu kötüleyerek kışkırtır. Bunun sonucu olarak Kerim'le Tuna karşı karşıya gelirler. Şirkette ise büyük bir değişim yaşanır, artık şirketin yönetiminde Yusuf Kaleli dönemi başlayacaktır. Duru ve Kadir bu değişime itiraz ederken Hazal bu güçten anında fayda sağlamak ister. Aksoylardaki bu değişim rüzgarından Melike de nasibini alır ve aldığı teklif karşısında şaşkına döner. Hülya ise Melike'nin Kenan cinayetinde bir şeyler bulduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırır ve Melike'yi engellemek için tehlikeli bir karar verir. Hülya'nın neredeyse Melike'yi öldürecek olan hamlesi Hazal'ı çıldırtırken, Hülya ve Cengiz korkutucu sondan kaçamazlar. Yoksa Kenan'ın cinayeti çözülecek midir?

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat