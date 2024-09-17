MasterChef eleme adayı olan isim belli oldu mu? - MASTERCHEF ELEME ADAYI 17 EYLÜL 2024

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 17 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2024- 22:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024- 22:01