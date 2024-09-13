MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU! MasterChef dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 13 Eylül Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

Televizyonların en çok izlenen programlarından olan MasterChef 2024'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım son kez mücadele ederken, 7 yarışmacı arasından bir isim MasterChef'e veda edecek.

Oynanan dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Meksika sokak yemeklerini yapmasını istedi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılar, Meksika sokak lezzetlerini yaparak kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmayı kazanan takımsa verilen 5 yemeğin 3'ünde başarılı olan mavi takım oldu. Mavi takım, bu haftadaki 3. dokunulmazlık oyununu kazanırken, kırmızı takımdan iki eleme adayı daha çıkarıldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 13 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümünde Muratcan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Ayşe, Beril, Akın ve Nevzat eleme adayı olmuştu. Yarışmadaki 5 eleme adayı Kaan 6. eleme adayıysa Erim oldu.