Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 14. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 14. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 14. bölüm full izleme linki haberimizde...

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 14. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 14. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir'in ağabeyi Kenan'ı Melike yüzünden öldürmüş olabileceğinden şüphelenen Yaman hem Melike hem de Kadir'i sorgulamaya başlar. Melike, Kadir'in yok yere suçlanmaması için elinden geleni yaparken; Kadir, Yaman ve Melike arasında bir yakınlık olup olmadığını anlamaya çalışır. Cengiz ve Hülya da, geçmişte Kadir ve Melike arasında yaşananları çözmeye başlar.

Bu sayede Kadir'in suçlu durumuna düşmesi çok daha kolay olacaktır. Seher'le boşanmayı artık kafasına koymuş olan Kadir, beklenmedik bir anda yaptığı teklifle Melike'yi şaşırtır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış gibi görünen Berrin, Yusuf Kaleli'ye ulaşarak Haluk'un korkulu rüyasını gerçeğe çevirir. Melike'nin atölyesine gelen haciz onu zor durumda bırakırken, Duru işe el atar. Tuna'nın da yardımıyla Melike'ye büyük bir sürpriz hazırlarlar. Hazal'ın şirkette attığı sahte imzaları ifşa eden ve onu sıkıştıran Haluk, en beklemediği anda karşısında Melike'yi bulur. Fakat bu sefer aralarındaki gerilim, tüm yalanların son bulduğu bir restleşmeye dönüşür. Haluk, Melike'yi ortadan kaldırmaya kararlıyken, beklenmedik hamle Yusuf ve Berrin'den gelir. İçine düştüğü çukurdan çıkmaya çalışan Berrin ise yine Melike'yi hedef gösterir. Fakat bu sefer Duru'yu da yanına çekmiş gibidir.

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