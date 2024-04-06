SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Nisan Cumartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor All Star 2024, 6 Nisan Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 6 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 6 Nisan Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 6 NİSAN?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 6 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise YAMAN oldu.