Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 155. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 155. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 155. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 155. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 155. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 155. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 155. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer.

Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir? Osman Bey, Alaeddin Bey'i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin'dedir.

Holofira, son vedadan sonra neden yeniden obaya gelmiştir? Orhan, Holofira'nın gelişinden haberdar olacak mıdır? İmren Tegin, Osman Bey'i yok etme planını yaparken Osman Bey ise Atranos Kalesi'ni fetih için hamlesini yapar. İmren Tegin'i ele geçiren Osman Bey onu öldürecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 152. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 153. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 153. BÖLÜM İZLE