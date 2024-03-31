Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Nisan Pazartesi

Survivor All Star 2024, 1 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 1 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 1 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2024- 01:38