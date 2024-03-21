SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | Survivor bu hafta kim elendi? | 21 Mart Survivor düello oyunu kazananı

Survivor All Star 2024'te heyecan, 21 Mart Perşembe günü yayınlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 21 Mart Survivor Düello oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 01:11 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024- 01:11