KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 17. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 18 Mart Pazartesi günü yayımlanan 17. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gregor, Selahaddin'in obasını basmış ve tüm obayı esaret altına almıştır. Bunu öğrenen Selahaddin obasını kurtarmak için harekete geçmişse de karşısına Melik Mevdud çıkmış ve Selahaddin ile Melik Mevdud kılıç kılıca gelmişlerdir. Sultan Nureddin ise suikastçıların ortasında kalmıştır.

Selahaddin obasının selameti için Melik Mevdud'dan önünden çekilmesini ister. Tek derdi sandığı almak ve Sultan Nureddin gelmeden bütün meseleleri halletmektir. Melik Mevdud'un çekilmeyeceğini anlayan Selahaddin, son bir hamleyle Mevdud'un elinden kaçar. Şimdi hem devlet kaçağıdır hem de obası büyük bir esaret ve zulüm altındadır.

İçine düştüğü zor durumu gözleriyle gören Selahaddin, Melik Mevdud ile anlaşmadan obasını kurtaramayacağını anlar. Melik Mevdud'un huzuruna çıkıp ona obasını kurtarması için müsaade etmesini ister. Sandığı ona rehin vermeyi de kabul eder ve anlaşırlar. Lakin hiç beklemediği bir gelişme Selahaddin'in bütün planlarını alt üst edecektir. Karategin sandığı ele geçirmiş ve kaçırmıştır!

Şimdi bir yandan Yahudiler, bir yandan haçlılar sandığın peşindedir. Eğer onlar sandığı ele geçirirse başta ailesi olmak üzere tüm obayı katledeceklerini bilen Selahaddin, türlü tuzaklar ve ölümcül pusularla dolu amansız bir yolculuğa çıkar.

Selahaddin, Haçlılar ve Yahudiler'den önce sandığa ulaşıp obasını kurtarabilecek midir? Eyyubi ailesi başta olmak üzere Selahaddin'in obasındaki ahali acımasız Gregor'un zalimliklerine takat getirebilecekler midir? Kutsal bir vazife uğruna bilinmez tehlikelerin göbeğine düşen Sultan Nureddin vazifesini sağ salim yerine getirebilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle

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