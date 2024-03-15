Kardeşlerim 121. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitliyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geldi. Kardeşlerim 121. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir. Sarp'la arkadaşlık yapan Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapmaya devam eder. Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir.

Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur. Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür.

👉KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM İZLE

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