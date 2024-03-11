SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Mart Salı - Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 12 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 12 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 12 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2024- 02:11 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024- 02:11