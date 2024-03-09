Gönül Dağı bu hafta 130. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 130. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 130. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma düğünlerini hemen yapabilmek için annelerini ikna etmeye çalışır. Halime ve Leyla, Adile'yi hasta zannettiği için düğün fikrine yanaşmaz. İkili nasıl ikna olacaktır?

Düğün için hazırlıklara başlayan Kaya Ailesi neler yaşayacaktır?

Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile, düğün için şarkıcı aramaya başlar. Çocuklar organizasyona dahil olmadığı için aileleriyle yarışa girer. Düğüne hangi ünlü gelecektir?

Filiz annesine Erkan'la arkadaşlığını söyleyeceği sırada neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 130. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI