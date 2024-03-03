SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 3 Mart Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 3 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2024- 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024- 11:31