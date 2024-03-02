Üç Kız Kardeş 76. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 76. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan, Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 76. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 76. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 76. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adnan, Rüçhan'dan iki oğlu arasında seçim yapmasını ister fakat işler Adnan'ın planladığı şekilde gitmeyecektir. Kartal, Adnan'a karşı olan duygularına yenilip yanlış bir karar verebilir. Bu yanlış karar sonucunda Kartal ve Somer karşı karşıya mı geleceklerdir?

Diğer taraftan Müjgan'ın eve gelişi Kalender ailesinde gerilime neden olur. Kızlar bu durumu kabullenmek istemezler. Üç kız kardeş annelerinin mezarı başında babalarının ilişkilerine dair birtakım kararlar alırlar.

Derya ve Kartal'ın ise, ilişkileri iyice alevlenmiştir.

Türkan ve Somer cephesinde yeni gelişmeler olur. Sıfırdan başlamak her ikisine iyi hissettirse de Rüçhan Kartal'la yakınlaşmak için kararlı adımlar atmaya devam eder, Somer annesini paylaşamayıp, bu yakınlığı onaylamadan, reddetmeye devam edecektir. Rüçhan'ın itirafı ailesi tarafından hoş karşılanmayabilir…

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM İZLE

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