Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 Şubat Pazartesi

Survivor All Star 2024, 26 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 26 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 26 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2024- 02:21