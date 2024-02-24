SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 24 Şubat Cumartesi - Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024 24 Şubat Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 24 Şubat Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2024- 00:01