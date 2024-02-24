Gönül Dağı bu hafta 128. bölüm ile izleyici karşısına geçti. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 128. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 128. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 128. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, Ramazan ve Veysel, deprem konusunda bir icat geliştirmeye karar verirler. Çalışmalar devam ederken Selma'nın iş için bir yere gitmesi gerekir. Taner, Selma'ya olan özleminden dolayı yanına gitmek için acele ederken kaza geçirir. Taner kime çarpacaktır?

Ramazan, bacada bulduğu kitabın sahibini araştırmaya başlar. Kitabın yazarı kim çıkacaktır?

Berat Kandili akşamı kasabada elektrikler kesilir. Kasabalılar elektrik olmadan ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 128. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI