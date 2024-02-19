SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 20 Şubat Salı | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 20 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 20 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 20 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2024- 02:10