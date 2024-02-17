Üç Kız Kardeş 74. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 74. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan, Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 74. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 74. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 74. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer babasının çıkış biletini elinde tutarken, Adnan günahlarının bedelini ödemekle karşı karşıya gelmiştir, olağan bütün öfkesiyle hamle yapmaktan vazgeçmez. Rüçhan ve Somer, Adnan'ın türlü oyunlarıyla Özer'i kaybetmekle burun buruna gelirler. Diğer taraftan ise Somer'in ailesini kurtarmak için attığı adımlar, Türkan'ı yeni ev konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.

Rüçhan oğluna adım adım yaklaşırken, Kartal hiç yaşamadığı, yaşamak istediği duygularına mı yenilecek Adnan kaybetmek istemediği oğlu Kartal'ı, Rüçhan'dan uzak tutabilecek mi?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM İZLE

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