atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 59. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 59. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 59. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 59. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 59. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler. Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur.

Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir. Oylum ise, Kahraman ile huzuru yakalamışken Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar. Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır.

Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir. Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir…

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 59. bölüm fragmanı izle