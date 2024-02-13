Survivor dokunulmazlık oyunu 13 Şubat Salı | SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 13 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 13 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2024- 20:41