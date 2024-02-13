Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 148. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 148. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 148. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 148. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 148. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY'İN YENİ İKİ DÜŞMANI GELİYOR

Osman Bey, Yakup Bey'i vuranların Türkler'in arasını açmak istediğinin farkındadır. Osman Bey, Yakup Bey'i kimin vurduğunu bulabilecek midir? Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Osman Bey, Tekfurlar'ın da bunu fırsat bilerek kendisine başkaldıracağının farkındadır.

OSMAN BEY'İN YENİ HEDEFİ

Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir! Osman Bey, Kite'nin fethi için nasıl bir strateji belirleyecektir?

MALHUN HATUN'UN HAC RÜYASI!

Malhun Hatun'un gördüğü bir rüya kafasını karıştırmıştır. Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdır. Malhun Hatun ne yapacaktır?

SAADET HATUN VE BALA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Saadet Hatun, Bala Hatun'dan hellalik ister. Saadet Hatun duygularında samimi midir? Germiyan ve Kayı arasındaki buzlar eriyecek midir?

ALAEDDİN BEY'İN HAYAL KIRIKLIĞI

Gonca'nın çaşıtlık ettiğini öğrenen Alaeddin Bey çok öfkelidir. Gonca ile yüzleşmelerinde ona oldukça ağır konuşur. Gonca ve Alaeddin'i neler beklemektedir?

ORHAN VE HOLOFİRA'NIN YENİ SINAVI NE OLACAKTIR?

Orhan Bey, kendilerine sığınan Elçim Hatun'la birlikte vazifededir. Elçim'in babasının akıbeti ne olmuştur? Elçim ve Orhan'ı gören Holofira büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Orhan ona hakikati anlatabilecek midir?

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👉KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)