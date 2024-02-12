SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Şubat 2024 | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 12 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 12 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 12 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2024- 01:50