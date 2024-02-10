Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 10 Şubat Cumartesi

Survivor All Star 2024 10 Şubat Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 10 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 10 Şubat Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 01:01