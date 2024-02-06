Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 Şubat Salı 2024

Survivor All Star 2024 6 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 6 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 6 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2024- 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024- 08:11