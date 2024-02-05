Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 Şubat 2024 Pazartesi

Survivor All Star 2024 5 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 5 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 5 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2024- 03:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024- 03:31