Survivor ödül oyununu kim kazandı? - SURVIVOR ÖDÜL OYUNU 4 Şubat Pazar

Survivor All Star 2024, 4 Şubat Pazar günü ödül oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Şubat Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 4 Şubat Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2024- 01:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024- 01:40