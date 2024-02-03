SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 3 Şubat | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 3 Şubat Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 3 Şubat CumartesiSurvivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 01:28