Survivor All Star dans yarışmasını kim kazandı?

SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 OCAK | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dans yarışması yapıldı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DANS YARIŞMASINI HANGİ TAKIM KAZANDI 31 OCAK?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dans yarışmasını kazanan ve Rio Karnavalı'na gitmeye hak kazanan 6 isim şunlar oldu:
- Damla
- Yağmur
- Özgür
- Turabi
- Furkan
- Ogeday
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
- Nagihan Karadere
- Nihat Altınkaya
- Bozok Gören
- Turabi Çamkıran
- Gizem Memiç
- Doğukan Manço
- Sercan Yıldırım
- Pınar Saka
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Gözbaşı
- Ersin Korkut
- Merve Aydın
- Özgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
- Ogeday Girişken
- Yiğit Poyraz
- Seda Ocak
- Yunus Emre
- Damla Can
- Begüm Yücetan
- Yasin Obuz
- Seda Aktuğlu
- Sahra Işık
- Hakan Hatipoğlu
- Nefise Karatay
- Furkan Kızılay